As autoridades afirmam que o agressor atacou quatro pessoas que passavam na rua com uma faca.

O homem também terá tentado atacar a polícia, mas acabou por ser atingido a tiro. Segundo a imprensa francesa, o atacante estará ferido com gravidade.

Há um grande perímetro de segurança instalado no local, na zona de Canebière. As autoridades pedem que as pessoas se afastem da zona.