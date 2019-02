Civis retirados em camiões do último reduto jihadista no leste da Síria

Um comboio de camiões com civis deixou esta quarta-feira o último reduto ocupado pelo grupo jihadista Daesh no leste da Síria, uma retirada que permite a coligação árabe-curda, apoiada pelos Estados Unidos, de prepararem-se para o último assalto.

Uma equipa da agência Associated Press avistou pelo menos oito camiões, com homens, mulheres e crianças, numa das pontas do corredor humanitário, que tem sido usado nas últimas semanas para retirar do último território ocupado pelos jihadistas, junto ao rio Eufrates.

A fuga dos civis foi confirmada pelo porta-voz das Forças Democráticas Sírias (FDS) - a coligação apoiada pelos norte-americanos -, Mustafa Bali, porém não se sabe se os camiões continham também combatentes do Daesh.

Cerca de 300 combatentes ocupam ainda o enclave, assim como centenas de civis.

"Depois de várias tentativas fúteis, conseguimos hoje retirar o primeiro grupo. O número ainda não é conhecido. Não sabemos se há jihadistas entre os civis que escaparam, mas saberemos quando os inspecionarmos. Conseguimos ver que há ainda civis dentro do enclave", referiu o responsável.

Na terça-feira, a ONU expressou a sua "profunda preocupação" acerca das cerca de 200 famílias "aparentemente aprisionadas".

Desde o início de dezembro, cerca de 40 mil pessoas, a maioria familiares de combatentes, fugiram do território, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Em Bagouz, o EI está apenas a alguns quarteirões de distância, e os jihadistas estão entranhados em túneis, protegidos por número indeterminado de minas escondidas para tentar impedir o avanço das FDS.

O OSDH referiu ainda a existência de "negociações" em curso entre a coligação árabe-curda e o Daesh para obter uma "rendição" dos jihadistas escondidos.

O diretor daquela organização não-governamental, Rami Abdel Rahmane, comentou a existência de "um acordo ainda com contornos vagos".

Iniciado em 2011, o conflito na Síria já provocou mais de 360 mil mortos e milhões de refugiados, numa situação que se tem tornado mais complexa com o passar dos anos graças ao envolvimento de países estrangeiros e grupos terroristas num território cada vez mais fragmentado.



Lusa