Kim Jong Un deixou Coreia do Norte a caminho do Vietname para cimeira com Trump

O dirigente norte-coreano Kim Jong Un deixou Pyongyang, capital da Coreia do Norte, para participar na segunda cimeira com o Presidente norte-americano, Donald Trump, no Vietname, anunciou este sábado a agência oficial norte-coreana KCNA.

"Os altos responsáveis do partido, do Governo e das forças armadas apresentam os seus votos sinceros de sucesso a Kim Jong Un, e desejam uma boa viagem", indicou a KCNA sobre a partida do líder.

Hoje, as autoridades vietnamitas anunciaram que a visita do líder norte-coreano, Kim Jong-un, acontece "nos próximos dias", enquanto Hanói se prepara para sediar a próxima cimeira entre Kim e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Kim Jong-un fará uma visita oficial ao Vietname nos próximos dias", informou um membro do departamento de comunicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros vietnamita, Bao Quoc Te, num comunicado divulgado na rede social Facebook.

O responsável não especificou datas, mas fontes governamentais vietnamitas, citadas pela agência de notícias Efe, já haviam informado, no início da semana, que a visita do líder norte-coreano deverá acontecer entre segunda e terça-feira.

A realizar-se, será a primeira visita de um líder norte-coreano ao Vietname desde a reunificação do país, em 1975.

Os contactos entre o Vietname e a Coreia do Norte multiplicaram-se nos últimos meses, o que é interpretado como um possível interesse de Pyongyang em explorar o modelo de abertura económica empreendido pelo Vietname nas últimas três décadas.

O primeiro encontro entre os dois aconteceu em Singapura, no dia 12 de junho do ano passado.

Lusa