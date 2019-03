Advogado garante que não há provas de envolvimento de Paul Manafort com a Rússia

Paul Manafort declarou-se culpado de fraude fiscal no âmbito do primeiro processo resultado da investigação sobre as suspeitas de conluio russo, liderada pelo procurador especial Robert Mueller.

Em causa está um trabalho de consultoria para políticos ucranianos, que não está relacionado a candidatura de Donald Trump à Casa Branca.

Ainda assim, Paul Manafort tem um outro processo pendente, por ter mentido aos investigadores que trabalham no caso de alegada interferência da Rússia nas eleições presidenciais norte-americanas.