O último desafio da cápsula Dragon da SpaceX: regressar à Terra inteira

A cápsula espacial Crew Dragon, desenvolvida pela empresa de Elon Musk, SpaceX, está de regresso à Terra, depois de quase uma semana na Estação Espacial Internacional.

Os motores começaram a aquecer devagarinho por cima do Sudão, a 410 km de altitude. Eram 7h32 GMT, a mesma hora em Lisboa, quando o Centro Espacial Johnson, no Texas, deu luz verde para o início da operação.

O aparelho começou a desprender-se suavemente da Estação Espacial Internacional para depois voltar para a Terra, uma operação que vai demorar umas horas.

Pelas 12h50, a cápsula começará a reentrar na atmosfera, colocando à prova o seu escudo térmico.

A amaragem no Atlântico, ao largo da Florida, está prevista para as 13h45.

A NASA transmite toda a operação através do seu canal no YouTube.

"Diria que a reentrada hipersónica é provavelmente a minha maior preocupação", afirmou Elon Musk no sábado passado, após o lançamento a partir do Cabo Canaveral, no estado norte-americano da Florida.

"Será que os paraquedas se abrirão corretamente? E o sistema de navegação levará a Dragon 2 ao local certo para a amaragem?", são algumas das interrogações do patrão da SpaceX.

Até agora, toda a operação que se iniciou no passado sábado se desenrolou como previsto, sem incidentes.

"Após 18 órbitras à Terra desde o seu lançamento, a nave espacial Crew Dragon uniu-se com êxito à estação espacial através de um acoplamento suave, enquanto a estação viajava a norte da Nova Zelândia", escreveu a NASA no Twitter, a 2 de março.

Os três astronautas atualmente a viver na Estação, a norte-americana Anne McClain, o canadiano David Saint-Jacques e o russo Oleg Kononenko, confirmaram o sucesso da operação.

A bordo da Dragon só viajava o manequim "Ripley" - referência à personagem da saga de filmes "Alien"-, já que esta é uma missão de demostração para futuras viagens tripuladas. Também levou 180 quilos de mantimentos.

Com o sucesso da operação, a Crew Dragon poderá ser o primeiro veículo espacial construido e operado por uma empresa comercial norte-americana para que os astronautas viajem até na Estação Espacial.