Mundo reage ao incêndio na Notre Dame: "Paris ferida na sua Catedral em chamas"

"Uma dor que nos trespassa o olhar e logo nos marca a alma, Paris sempre Paris ferida na sua Catedral em chamas"

O Presidente da República enviou uma mensagem de apoio a Emmanuel Macron. Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa escreve: "Caro Presidente Macron, meu Amigo: Uma dor que nos trespassa o olhar e logo nos marca a alma, Paris sempre Paris ferida na sua Catedral em chamas, um símbolo maior do imaginário coletivo a arder, uma tragédia francesa, europeia e mundial. De Lisboa um abraço sentido".

Juncker lamenta e diz partilhar "emoção com a nação francesa"

"Notre Dame de Paris pertence a toda a humanidade. Que espetáculo triste. Que horror. Partilho a emoção da nação francesa, que é também a nossa", lê-se numa mensagem que o presidente da Comissão Europeia partilhou na rede social Twitter.

Donald Tusk diz que é a catedral de toda a Europa

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou que a catedral de Notre Dame, em Paris, que foi hoje atingida por um incêndio, é "a Notre-Dame de toda a Europa", manifestando o seu apoio à França.

"Notre-Dame de Paris, é a Notre Dame de toda a Europa. Hoje, estamos todos com Paris", referiu numa mensagem publicada no Twitter.



Merkel diz que catedral é um símbolo da cultura europeia

A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu hoje que a catedral de NotreDame, é um símbolo da Franca e da cultura europeia.

"Estas imagens horríveis de Notre Dame causam dor. Notre-Dame é um símbolo da França e da nossa cultura europeia. Os nossos pensamentos estão com os nossos amigos franceses", referiu o porta-voz da chanceler, Steffen Seibert, na rede social Twitter.



Presidente da câmara de Londres solidário com Paris em momento de "tristeza"

Londres está ao lado de Paris "na tristeza", declarou o presidente da câmara da capital britânica, Sadiq Khan, quando um violento incêndio continuava a devastar a catedral Norte Dame.

"Cenas desoladoras da catedral Norte Dame em chamas. Hoje, Londres está na tristeza com Paris, e na amizade sempre. #NotreDame", declarou Khan no Twitter.



Catedral de Notre Dame em chamas

UNESCO ao lado de França para salvaguardar património histórico

A diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) manifestou solidariedade com França na salvaguarda e restauro do património histórico, na sequência do incêndio na catedral de Notre Dame.

Numa mensagem publicada no Twitter, Audrey Azoulay diz que a agência das Nações Unidas está "ao lado de França para salvaguardar e reabilitar esse património inestimável".



Catarina Martins solidária com franceses e bombeiros

"Que imagens terríveis. Notre Dame é arte e memória que nos toca a todos. Toda a solidariedade para com quem combate o fogo e com os franceses", escreve a coordenadora bo Bloco de Esquerda na sua conta na rede social Twitter.



Presidente do CDS-PP expressa "grande tristeza" por incêndio devastador

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, expressou tristeza. "A acompanhar com grande tristeza o incêndio devastador na belíssima Notre-Dame", escreveu Assunção Cristas na sua conta na rede social Twitter.



Trump sugere a utilização de helicópteros no combate às chamas

Os ecos do incêndio já chegaram à Casa Branca, com Donald Trump a sugerir a utilização de meios aéreos no combate às chamas:

O incêndio iniciou-se pelas 18:50 locais (17:50 em Portugal) e segundo o porta-voz da catedral, André Finot, toda a estrutura da Notre Dame de Paris estará a arder

O incêndio, segundo os bombeiros, terá começado no sótão da catedral, o monumento histórico mais visitado da Europa.

O momento em que o pináculo de Notre Dame caiu