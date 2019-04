Tumultos em mais uma manifestação de coletes amarelos em Paris

EM ATUALIZAÇÃO

Novos tumultos ocorreram ao início da tarde de hoje no centro de Paris em mais uma manifestação dos "coletes amarelos", que protestam aos sábados desde meados de novembro do ano passado contra a política social e fiscal do Governo.



As forças de segurança repeliram os coletes amarelos entre as praças da Bastilha e da República, usando granadas de gás lacrimogéneo.

Guilherme Monteiro, colaborador da SIC em Paris, fez ao início da tarde o ponto de situação de mais um sábado de manifestações na capital francesa.

Gonzalo Fuentes/ Reuters

A manifestação, que se realiza pelo 23.º sábado consecutivo, voltou a reunir milhares pessoas nas principais artérias da capital francesa.

Gonzalo Fuentes/ Reuters

Até ao meio-dia, a polícia realizou 11 mil controlos preventivos e 126 pessoas foram inquiridas.



Desde novembro de 2018 que os coletes amarelos, incluindo muitos jovens vestidos de preto e de cara tapada, manifestam-se e criam o caos nas ruas de Paris.

Yves Herman/ Reuters

O movimento nasceu espontaneamente num sinal de protesto que começou contra a taxação de combustíveis em França e contesta agora a carga de impostos, perda do poder de compra e desilusão geral com o Governo.

Com Lusa