Mais de 50 mortos devido às chuvas na África do Sul

Mais de 50 pessoas morreram nos últimos dias na África do Sul na sequência das fortes chuvas que atingiram o leste e o nordeste do país, indicaram hoje as autoridades locais.

O departamento do Governo Cooperativo e Tradicional de Assuntos KwaZulu-Natal, a província oriental mais afetada, informou que "esta noite foram encontrados novos corpos entre as ruínas".

De acordo com a mesma fonte, as operações de busca e salvamento ainda continuam uma vez que estão desaparecidas cinco pessoas.

O chefe do departamento, Nomusa Dube-Ncube, disse ainda que existem centenas de pessoas deslocadas que precisam de ajuda.

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, encurtou a sua visita oficial ao Egito e está a percorrer a região para "avaliar os danos".

"Acabei de chegar a casa e voei logo para KwaZulu-Natal para avaliar os danos causados pelas inundações e visitar os locais de resgate", disse o presidente numa mensagem publicada na rede social Twitter segunda-feira à noite.

Entre as áreas afetadas está a zona costeira de Durban (a terceira mais populosa do país) que também sofreu fortes inundações.

As autoridades estimam que a ajuda humanitária chegue em breve às pessoas afetadas que estão refugiadas em pavilhões desportivos.

A chuva dará uma trégua a esta província sul-africana hoje de manhã, de acordo com o departamento meteorológico do país, mas está prevista mais chuva à tarde, que continuará até quinta-feira.

