O Governo moçambicano decretou Alerta Vermelho nas províncias de Nampula e Cabo Delgado devido à aproximação do cilcone Kenneth.

Acácio Tembe, do Instituto de Meteorologia de Moçambique, diz que as previsões apontam para ventos de cerca de 180 quilómetros por hora. E avança que há a probabilidade do ciclone evoluir para o nível 4.

Além do norte de Moçambique, o ciclone, que começou como uma depressão atmosférica no oceano Índico, poderá afetar o sul da Tanzânia, país vizinho.