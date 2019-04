Uma morte foi registada em Pemba e outra no distrito de Macomia, de acordo com as autoridades. As outras duas foram relatadas por residentes da Ilha do Ibo.

A chuva intensa está a afetar a área e existe risco de inundações e de deslizamentos de terra nos próximos dias. Cerca de 700 mil pessoas estão ainda em perigo.

Cabo Delgado foi uma das zonas afetadas pelo ciclone. Não há eletricidade, várias habitações ficaram destruídas e uma ponte caiu. Na ilha de Ibo 15 mil pessoas ficaram desalojadas.