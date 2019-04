Afluência às urnas em Espanha foi de 75%

A participação nas eleições legislativas antecipadas deste domingo em Espanha foi de 75,75%, uma cifra 9,2 pontos percentuais superior à registada no escrutínio de 2016, que foi 66,48%.

A porta-voz do executivo, Isabel Celaá, e o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska agradeceram em nome do Governo a elevada participação "a todos os espanhóis que foram votar para dar sentido à democracia", afirmou Celaá, que reiterou que a votação decorreu sem incidentes de registo.

As primeiras palavras da porta-voz e do ministro do Interior foram também de agradecimento aos profissionais dos órgãos de comunicação, a todos os que estiveram nas assembleias de voto e aos representantes dos partidos políticos e coligações concorrentes e às forças de segurança por garantirem que o dia tenha decorrido sem incidentes.

O PSOE (socialista) foi o partido mais votado, com mais de 28% dos votos, com o conjunto da direita a não conseguir alcançar a maioria absoluta apesar da forte subida do Vox (extrema-direita).

Lusa