Líder do Podemos diz estar orgulhoso dos militantes

O líder do Podemos (extrema-esquerda), Pablo Iglesias, assegurou este domingo à noite que "aconteça o que acontecer" sente-se orgulhoso dos militantes porque fizeram "a melhor campanha" da história do partido.

Através de uma mensagem divulgada na rede social Twitter, Iglesias agradeceu aos funcionários públicos que tornaram possível uma "jornada eleitoral histórica" e que teve uma "participação impressionante".

"Um abraço e beijos aos militantes e apoiantes e, aconteça o que acontecer estou orgulhoso de todos porque esta foi a melhor campanha da nossa história", disse o líder do Podemos através de um vídeo na rede social.

Às 22:00 horas em Espanha (21:00 em Lisboa) e quando estavam escrutinados 53,77% dos votos o Podemos tinha 11,96% dos votos e elegia 35 deputados.

O PSOE (socialistas) consolida a liderança com 126 lugares, enquanto o partido Cidadãos (direita liberal) já conta com 42 assentos no Congresso.

O PP (direita) queda-se como segunda força política com 66 eleitos e 16,70%, dois pontos percentuais acima do Cidadãos.

O partido de extrema-direita Vox aproxima-se dos 10%, correspondentes a 23 deputados.

Lusa