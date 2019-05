Estados Unidos acusam Maduro de não ter limites na "repressão"

O secretario de Estado norte-americano, Mike Pompeo, afirmou este sábado, nas redes sociais, que a "repressão" levada a cabo pelo Governo do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, "não tem limites" e reiterou o apoio a Juan Guaidó.

"A repressão perpetrada por Nicolás Maduro não tem limites. Forças do regime interromperam um serviço católico, introduziram motas numa igreja, usaram gás lacrimogéneo e feriram muitos, escreveu Mike Pompeo na sua conta do Twitter, segundo cita a agência espanhola EFE.

Com esta referência, o secretário de Estado norte-americano aludia a uma intervenção da Guarda Nacional Bolivariana (GNB), ocorrida na quarta-feira na igreja de San Cristobal.

Nesse dia, o bispo da diocese a que pertence a igreja de San Cristobal, Mário Moronta, deu conta de que forças governamentais tinham entrado de mota dentro do templo, enquanto decorria uma celebração religiosa, e que só a intervenção do pároco local impediu que a ação policial tivesse consequências maiores.

Também numa publicação no Twitter, hoje, Mike Pompeo reiterou o apoio dos Estados Unidos ao "processo pacífico" conduzido pelo líder da oposição, Juan Guaidó, que levou a cabo na terça-feira uma tentativa falhada de levantamento militar.

Ainda durante o dia de hoje, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez um apelo às Forças Armadas venezuelanas para que se mantenham "mais unidas do que nunca".

"Não somos um país fraco, nem desprotegido. Somos um país com uma Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) poderosa, que deve estar cada vez mais unida, coesa e leal do que nunca", afirmou o chefe de Estado venezuelano, durante uma visita a um centro de treinos militar no estado de Cojedes.



Lusa