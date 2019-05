Sede do partido de Nicolás Maduro em Caracas incendiada

Uma das sedes do Partido Socialista Unidos da Venezuela (PSUV, o partido do Governo), na Avenida Lecuna, San Agustín del Norte, no centro de Caracas foi incendiada.

Fontes do PSUV dão conta que o ataque ocorreu pelas 03:40 horas locais (08:30 horas em Lisboa) e que o incêndio foi precedido por um "grande estrondo".

"Ouviu-se uma forte explosão e os vizinhos viram que o rés-do-chão da casa do partido estava a incendiar-se. As chamas atingiram o primeiro andar e era percetível o cheiro a gasolina", explicou a responsável da sede, Eunice Lares, aos jornalistas.

Segundo Eunice Lares, o incêndio teve lugar depois de terminar uma reunião de militantes do partido."

Os vizinhos apagaram o fogo e de imediato denunciaram a agressão", frisou, acrescentando que no local já se encontram "oficiais da Polícia de Caracas e do Serviço Bolivariano de Inteligência (SEBIN, serviços secretos)".

Lusa