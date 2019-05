Ministra da Noruega diz que as pessoas devem comer, beber e fumar “tanto quanto quiserem”

A nova ministra da Saúde da Noruega gerou polémica depois de afirmar que as pessoas devem poder comer, beber e fumar “tanto quanto quiserem”.

Depois de ter sido nomeada para liderar o Ministério da Saúde norueguês na sexta-feira, Sylvi Listhaug fez declarações que estão a gerar várias críticas. Os especialistas acusam-na mesmo de “pouco saber” sobre saúde pública.

Em causa estão os argumentos que a ministra apresentou sobre o consumo de tabaco, álcool e carnes vermelhas. Numa entrevista na segunda-feira à televisão estatal NRK, afirmou que os cidadãos devem ser livres para fumar, beber, e comer carnes vermelhas sem restrições.

“Não pretendo ser uma polícia moral, e não vou dizer às pessoas como devem viver as suas vidas, mas quero ajudá-las a obter informação que formará as bases para fazerem escolhas (…) acho que as pessoas sabem o que é saudável e o que não é.”