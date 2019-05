O vídeo do líder do partido do Brexit a ser atingido com um batido

Nigel Farage, deputado que defende a saída do Reino Unido da União Europeia, foi atingido por um batido, arremessado por um manifestante, durante um comício para as eleições Europeias, na cidade de Newcastle.

Poucas horas depois, o deputado utilizou a sua rede social Twitter para lamentar o sucedido, afirmando que "será impossivel continuar o desenvolvimento normal da campanha."

O protagonista do ataque foi prontamente imobilizado pelas autoridades que estavam presentes. De acordo com o site do jornal Metro, o atacante, um homem de 32 anos, "não sabia que o deputado estava na cidade", e pensou que aquela "seria a sua única oportunidade".