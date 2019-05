Autor dos atentados na Nova Zelândia acusado de terrorismo

Mark Baker

A Polícia da Nova Zelândia acusou hoje de terrorismo o australiano Brenton Tarrant, detido naquele país na sequência dos ataques a duas mesquistas em Christchurch, em março, que deixaram 51 mortos.

As autoridades avançaram também com mais uma acusação de homicídio contra Tarrant. Ao todo, o australiano enfrenta 51 acusações por homicídio e 40 por tentativa de homícido.

No dia 15 de março, 51 pessoas perderam a vida e outras tantas ficaram feridas num ataque indiscriminado contra muçulmanos que se encontravam em duas mesquitas em Christchurch, antes da oração do meio-dia.

O alegado autor dos ataques, o australiano Brenton Tarrant, transmitiu o ataque, em direto, na rede social Facebook.

O vídeo de 17 minutos foi copiado e visto amplamente na Internet, mesmo depois das empresas de tecnologia o terem removido das suas plataformas. Tarrant foi preso no mesmo dia.

Desde então, o país já avançou com legislação para proibir armas do tipo militar e abriu um período de dois anos no qual as famílias das vítimas dos atentados poderão solicitar o estatuto de residente permanente.

Com Lusa