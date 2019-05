Trump minimiza testes com mísseis Pyongyang e reitera confiança em líder norte-coreano

O Presidente norte-americano, Donald Trump, voltou este sábado a minimizar os recentes lançamentos de mísseis de Pyongyang, reiterando a sua confiança no líder norte-coreano, Kim Jong-un.

"A Coreia do Norte disparou algumas armas pequenas, o que perturbou alguém da minha equipa, mas não a mim", escreveu no twitter o chefe de Estado norte-americano, que está em visita oficial ao Japão.

"Estou confiante que Kim irá manter a promessa que me fez", acrescentou Trump.

A Coreia do Norte lançou vários mísseis de curto alcance a 04 e 09 de maio, em testes supervisionados pelo líder norte-coreano. Para alguns países, incluindo o Japão, as manobras violaram as resoluções da ONU.

A mesma opinião foi expressa no sábado pelo conselheiro para a segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, que deixou claro que "não há dúvidas" de que os lançamentos de mísseis "violaram as resoluções das Nações Unidas".

Na mesma publicação, Trump saudou as recentes críticas da Coreia do Norte ao antigo vice-Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusado por Pyongyang de ser um "tolo de baixo QI".

O Presidente norte-americano iniciou no sábado uma visita oficial ao Japão, com uma agenda focada no reforço das relações bilaterais e no impasse das negociações com a Coreia do Norte.

Na segunda-feira, Trump será o primeiro governante estrangeiro a ser recebido pelo novo imperador do Japão, Naruhito, que subiu ao trono no dia 01 de maio na sequência da abdicação do seu pai, o agora imperador emérito Akihito.

Lusa