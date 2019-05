As autoridades norte-americanas acreditam que o mexicano El Chapo pode estar a planear uma fuga da prisão. Em causa está um pedido feito pelos advogados de defesa do narcotraficante.

Duas horas de exercício no exterior por semana, permissão para comprar seis garrafas de água por semana e tampões para os ouvidos. São estes os pedidos de Joaquín Guzmán, que vive há dois anos e meio numa cela solitária na prisão de alta segurança do sul de Manhattan, em Nova Iorque.

As exigências surgem depois de, alegadamente, El Chapo exibir sintomas de fadiga mental, privação de sono e dores de cabeça e ouvidos diárias. A defesa do mexicano defende que a privação de luz solar e ar fresco está a deixar “marcas psicológicas”.

A carta escrita pelos advogados chegou ao tribunal norte-americano, que não ficou convencido com os pedidos. De acordo com o The Washington Post, as autoridades recusaram-se a ceder, alegando que tudo fará parte de um plano para escapar da prisão ou “silenciar testemunhas”.

Guzmán será sentenciado a 25 de junho, data até à qual está detido, e arrisca várias condenações a prisão perpétua.

QUEM É EL CHAPO?

"El Chapo" tornou-se o traficante mais poderoso do mundo após a morte de Pablo Escobar em 1993. É acusado de dirigir, entre 1989 e 2014, o cartel de Sinaloa, responsável pelo envio de mais de 150 toneladas de cocaína para os Estados Unidos, e é suspeito de uma campanha de assassínios e sequestros.

Foi detido em 2016 depois de ter escapado da prisão, pela segunda vez, por um túnel com 1,5 quilómetros