Desaparecidos do naufrágio em Budapeste são turistas sul-coreanos

Pelo menos sete pessoas morreram num naufrágio no Rio Danúbio, em Budapeste, Hungria. A bordo do cruzeiro turístico seguiam cerca de 35 pessoas. Ainda há pelo menos 19 desaparecidos. O Presidente da Coreia do Sul já lamentou o acidente e ordenou que as autoridades do país se juntem às equipas de Budapeste para colaborem nas operações de busca pelas vítimas desaparecidas.