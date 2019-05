Coreia do Norte terá fuzilado altos responsáveis após cimeira com Trump

A Coreia do Norte terá executado vários diplomatas que participaram na segunda cimeira entre Kim Jong Un e Donald Trump, no Vietnam.

O diário Chosun Ilbo, um jornal norte-coreano, afirmou que Kim Hyok-chol, responsável pelo trabalho preparatório antes da cimeira de Hanoi, em fevereiro passado, e que viajou até à capital vietnamita a bordo do comboio privado de Kim Jong-un, foi alegadamente fuzilado por ter "traído o líder supremo", ao regressar dos Estados Unidos depois da cimeira.

"Kim Hyok-chol foi executado em março no aeroporto de Mirim com quatro altos responsáveis do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na sequência de um inquérito", garantiu o jornal, que citou uma fonte não identificada.