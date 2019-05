Príncipe Harry faz exigência peculiar durante viagem a Itália

Dias depois de ser pai pela primeira vez, o príncipe Harry de Inglaterra teve de se afastar da mulher, Meghan Markle, e do filho, Archie, para um compromisso oficial em Itália. A sua curta estadia foi notícia em todo o mundo, não só por ser a primeira vez que se afastava do filho recém-nascido, mas também devido a uma exigência que fez no hotel onde ficou hospedado.

Embora se saiba que, tal como o pai, Carlos de Inglaterra, o príncipe Harry revela preocupações ambientais e nesse sentido terá feito o seguinte pedido: “Podem parar de usar plástico, por favor?”.