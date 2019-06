O mayor de Londres diz que a Grã-Bretanha não deveria usar o tapete vermelho para receber o Presidente dos Estados Unidos.

Sadiq Khan diz que, apesar de aliados, as políticas de Trump são opostas aos valores britânicos e que, por isso, o chefe da Casa Branca deveria ser repreendido.

O mayor de Londres é um opositor confesso do Presidente dos Estados Unidos e recentemente comparou a linguagem de Donald Trump com a dos fascistas do século XX.