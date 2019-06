A discussão entre apoiantes do Presidente norte-americano e um crítico da política seguida por Trump foram captados em vídeo.

O manifestante afirmou que deviam ter vergonha em apoiar um homem que é sexista e que maltrata os imigrantes e as minorias. Em resposta, os apoiantes de Trump argumentavam com o facto de terem sido criados milhares de empregos e com o bom desempenho da economia norte-americana.