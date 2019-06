Mãe da mulher que diz ter sido violada por Neymar confessa-se chocada

Aurelien Meunier - PSG

A família da mulher que acusa Neymar de violação mostra-se surpreendida e chocada com toda esta situação. Em conversa com a Globo, a mãe da jovem explicou que esta não tem uma relação próxima com a família, mas que, ainda assim, tem dificuldade em acreditar em tudo o que tem sido noticiado. "Não creio que ela fizesse isso, não acho que ela fosse inventar uma história dessas. Sangue de Jesus. Estou surpreendida agora com essa história. Meu Deus...", disse, depois de ter sido ‘apanhada’ de surpresa pelos jornalistas à saída da igreja.

Embora tenha saído de casa há quatro anos e as visitas sejam raras, a mãe da jovem confirmou que a filha esteve em casa dos pais há dias e que se mostrou “abalada” depois de contar que ido a Paris e que a viagem tinha sido “turbulenta”. "Ela não disse nada sobre o Neymar. Esteve uns 20 minutos em casa, disse que tinha um compromisso e foi embora", acrescentou um dos irmãos da mulher que se envolveu com o futebolista brasileiro.

Preocupada por ver a filha algo perturbada, a mãe pediu ao filho que fosse ver se a irmã estava bem, mas este já não a encontrou em casa e não consegue contactá-la. "Os telefones que ela tinha estão desligados. Tentámos falar com ela e nada. Tenho o Whatsapp e há uns três meses que ela não vê as mensagens. Fui à casa, mas não estava ninguém", explicou o irmão.

De referir que, para se defender de todas as acusações, Neymar já divulgou o conteúdo das mensagens trocadas com a mulher com quem se envolveu no quarto de um hotel parisiense e que agora diz ter sido abusada sexualmente. Saiba mais aqui!