Trump anuncia saída do Presidente do Conselho de Assessores Económicos da Casa Branca

O anúncio foi feito pelo próprio Presidente dos EUA, Donald Trump, na rede social Twitter, sem apresentar as razões que levam à saída de Kevin Hassett.

"Kevin Hassett, que fez um excelente trabalho para mim e para a administração, sairá em breve. O seu muito talentoso substituto será nomeado assim que eu regressar aos EUA. Quero agradecer ao Kevin por tudo o que fez é um verdadeiro amigo!” - publicou Trump no Twitter na madrugada em que viajava para a Europa, para uma série de visitas de Estado.

Kevin Hassett era presidente do Conselho de Assessores Económicos da Casa Branca e uma das principais figuras nas negociações com a China, em plena guerra comercial com a Huawei.

Foi um dos responsáveis pelo plano de imigração dos EUA, apresentado em maio e liderado pelo genro de Donald Trump Jared Kushner.

Kevin Hassett é assim o último oficial de topo a abandonar a Casa Branca desde que Donald Trump assumiu o cargo em janeiro de 2017.

Para a história ficam as saídas da Secretária de Segurança Interna, Kirstjen Nielsen, do diretor de comunicação da Casa Branca, Bill Shine, e da CEO da WWE, a chefe da “administração para as pequenas e média empresas”, Linda McMahon.