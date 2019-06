Ex-marido da mulher que acusa Neymar de violação quebra o silêncio

Depois de Neymar e sua famíla se terem pronunciado sobre as acusaçõs de violação de que o jogador é alvo, o ex-marido da mulher que apresentou queixa contra o craque quebrou o silêncio, em entrevista ao programa Balanço Geral, da Record TV.

Separado há cerca de um ano e meio de Najila Trindade, Estivens Alves está, sobretudo, preocupado com a exposição mediática do filho ambos. "Tem afetado muito a rotina dele [...] Não é uma situação fácil de digerir. O meu objetivo neste momento é o meu filho entender as coisas. Vou tentar blindá-lo em relação ao que está a acontecer", afirmou.

Estivens assegurou que só tomou conhecimento da acusação de violação através da redes sociais, recordando o momento em que a ex-mulher regressou de Paris, depois do alegado episódio de abuso sexual. "Quando regressou, ela estava muito calada. Ela estava muito retraída.. Eu fiquei a saber disto recentemente, quando todos já sabiam", referiu.

>> Najila Trindade quebra o silêncio sobre Neymar: "Só porque eu estava interessada em estar com ele não lhe dava o direito de me fazer isso<<

O consultor garante, ainda, que não acredita, que tudo isto passe de uma estratégia de Najila extorquir dinheiro ao jogador do Paris Saint Germain. “Eu acredito que não se trata de questões financeiras. Apesar os media estarem a manipular algumas situações particulares da vida da minha ex-mulher. Eu acredito que ela não precisava de se expor ou arruinar a imagem dela com isso. Eu acredito que ela teria outros caminhos para resolver os problemas dela”, afirmou.

Quanto à sua relação com a ex-mulher, Estivens prefere não se pronunciar, reforçando que cabe à justiça julgar o que que que seja. “Não cabe nem à minha família nem à família dele julgar. A justiça existe para isso. Atribuir adjetivos ao Neymar, atribuir adjetivos à mãe do meu filho é totalmente desnecessário. O nosso papel é simplesmente esperar que a justiça feita [...] O que aconteceu entre mim e ela não deve interferir com o que aconteceu em França. Tanto que eu não estava lá. Eu estava aqui com o meu filho, zelando pelo bem-estar dele”, salientou.

>>Vídeo mostra agressões entre Neymar e a mulher que o acusa de violação <<

Face às declarações à televisão brasileira, Estivens não se livrou de algumas críticas. No YouTube, plataforma onde foi também divulgada a entrevista, vários internautas acusaram o consultor de ter orquestrado, juntamente com a ex-mulher, um estratagema para extorquir dinheiro a Neymar.

>>Neymar expõe mensagens privadas com a mulher que o acusa de violação<<