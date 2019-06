Londres diz que Moscovo tem de "mudar de comportamento" para garantir nova relação

Um porta-voz da primeira-ministra britânica Theresa May admitiu esta quinta-feira a possibilidade de uma nova relação com a Rússia, após o apelo do Presidente Vladimir Putin em "virar a página relacionada com os espiões", se Moscovo mudar o comportamento.

"É claro que o modelo de comportamento da Rússia, de agressão e desestabilização, compromete as suas pretensões em constituir um parceiro internacional responsável", declarou o porta-voz, sublinhando que Londres continuará a discutir com Moscovo questões de segurança internacional porque "é do interesse do Reino Unido".

"Mas a primeira-ministra indicou em diversas ocasiões que apenas poderemos ter uma relação diferente se a Rússia mudar o seu comportamento", precisou. Vladimir Putin, apelou hoje a um "virar de página" nas suas relações com Londres, afetadas por diversos escândalos incluindo o envenenamento do ex-agente Serguei Skripal em maio de 2018.

"No final, é necessário virar esta página relacionada com os espiões e os ataques", considerou Putin durante um encontro com responsáveis de agências noticiosas à margem do Fórum económico de São Petersburgo (noroeste da Rússia).

Serguei Skripal, ex-coronel dos serviços de informações russos condenado por espionagem ao serviço do Reino Unido e de seguida envolvido numa troca com outros agentes duplos, foi encontrado inanimado com a sua filha Yulia num banco público em 04 de março de 2018 em Salisbury, sul de Inglaterra.

"Não fomos nós que vos espiámos com esta personagem que se diz ter sido envenenada em Salisbury. É o vosso agente, não o nosso. O que significa que foram vós que espiaram", explicou Putin.

As autoridades britânicas acusaram os serviços de informações russos (GRU) de tentarem envenená-lo através de um poderoso agente tóxico.

Moscovo desmente qualquer responsabilidade neste caso, que provocou uma profunda crise diplomática entre os dois países. Skripal e a filha recuperaram após um internamento hospitalar.

"As questões globais ligadas aos interesses comuns dos nossos dois países nas esferas económica, social e securitária são mais importantes que os jogos dos serviços especiais", assinalou Putin.

"Gostaria que a pessoa que vai dirigir o governo [em Londres] tenha em consideração os interesses das 600 empresas britânicas que trabalham na Rússia", acrescentou.

Lusa