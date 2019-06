Modelo que denunciou Neymar tinha sido acusada de esfaquear o ex-marido

O alegado caso de violação que envolve o nome de Neymar continua a dar que falar na imprensa brasileira. Esta quinta-feira, 6 de junho, a jornalista do canal de televisão SBT, Márcia Dantas, citada pela revista CARAS Brasil, revelou ter tido acesso a um registo de ocorrência, que relata que Najila Trindade, a mulher que acusa o jogador de violação, teria esfaqueado o então marido em 2014.

De acordo com o documento, o ex-casal ter-se-á desentendido, depois de Estivens ter afirmado que queria sair à noite. Ao deitar-se no sofá, após a discussão, o consultor teria sido atacado por Najila com uma faca. Entretanto, dois anos depois, em 2016, a modelo foi novamente acusada de agredir o atual ex-marido.