O texto emotivo da irmã de Neymar

Neymar continua a ser o centro das atenções depois de Najila Trindade o ter acusado de agressão e violação.

O jogador brasileiro tem recebido o apoio de alguns fãs e da família, nomeadamente da irmã, Rafaela, que deixou uma longa mensagem, dedicada ao irmão, nas redes sociais, apesar de nunca referir a polémica na qual o ex-namorado de Bruna Marquezine está envolvido.

"Queria que você soubesse que eu sempre vou estar aqui, por você e com você. E que você sempre terá o meu ombro, assim como você me ofereceu o seu tantas vezes. E que mesmo que pareça que ninguém no mundo se importa, eu me importo, porque quero o seu bem e a sua felicidade acima de qualquer outra coisa. Porque você é essencial pra mim. Eu te quero sorrindo meu anjo, mas sei que sorrir agora não vai ser possível e que não vale a pena forçar sorrisos. Por isso chore todas as vezes que sentir vontade e saiba que você tem o meu colo e o meu abraço à sua disposição. E não esqueça que mesmo longe, eu tô aqui pra enxugar cada uma das suas lágrimas. E que vou continuar na expectativa de te ver sorrir com sinceridade outra vez. Eu amo você." pode ler-se na legenda da fotografia onde surge Neymar.