Kremlin considera hipótese de "breve discussão" entre Trump e Putin em eventual encontro no G20

O Kremlin admitiu hoje a possibilidade de uma "breve discussão" entre os Presidentes russo e norte-americano, Vladimir Putin e Donald Trump, durante a cimeira do G20, mas afastou a ideia de uma "reunião oficial".

"Não temos informações sobre uma reunião entre Putin e Trump em Osaka", declarou aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que acrescentou que Washington não "formulou qualquer iniciativa ou proposta" nesse sentido.

Peskov afirmou que, mesmo assim, não "exclui uma breve discussão à margem" da cimeira, entre os dois líderes.

"Mas não será um reencontro oficial", adianta Peskov.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse na quarta-feira que iria encontrar-se com o seu homólogo russo na cimeira que se realizará no final de junho, no Japão.

Trump já tinha anunciado o mesmo encontro em maio, mas o Kremlin disse que não havia "acordo" sobre uma reunião bilateral entre os dois presidentes.

O líder norte-americano, que prometeu melhorar as relações entre os EUA e a Rússia, chocou a classe política norte-americana pelo seu tom considerado muito conciliatório em relação ao líder russo.

Lusa