Petição pede deportação do jornalista brasileiro que revelou mensagens entre ex-juiz e Sérgio Moro

Uma petição para a deportação do jornalista Glenn Greenwald está a decorrer na plataforma Change e já conta com mais de 95 mil assinaturas.

Jornalista é responsável pela investigação do jornal britânico The Intercept, em que são reveladas as mensagens entre o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro e o procurador responsável pela investigação, Deltan Dallagnol.

O jornalista manifestou-se na sua página pessoal do Twitter sobre a petição, alegando que mora no Brasil desde 2005 e inclusive é casado com um cidadão brasileiro há 14 anos.

Aproveitou também a publicação para deixar clara a sua participação na sociedade brasileira. (ver abaixo a publicação)

O companheiro do jornalista, David Miranda, partilhou no Instagram a publicação, que deu lugar a comentários dos apoiantes do jornalista.

“Temo pela vossa segurança nesse momento! Por favor tenham cuidado redobrado”, alerta uma utilizadora da plataforma.

David Miranda é atualmente deputado da Câmara de Deputados do Brasil. Assumiu o mandato após o candidato eleito Jean Wyllys ter desistido devido às ameaças que, segundo o mesmo, estava a ser alvo.

Glenn Greenwald foi também um dos jornalistas responsáveis pela história de Snowden, em que foram denunciados programas de espionagem utilizados pela NSA (Agência de Segurança Nacional dos EUA).