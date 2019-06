Trump despede analistas que mostram sondagens desfavoráveis para reeleição

O Presidente dos EUA, Donald Trump, demitiu três analistas de pesquisas de opinião cujas sondagens revelaram números dececionantes para as suas ambições de reeleição em 2020, segundo os média norte-americanos.

Donald Trump tem repetido nos seus comícios de campanha para a reeleição, nas presidenciais de 2020, que as sondagens o indicam como o provável vencedor, mas alguns estudos de opinião mostraram agora que ele pode perder para vários dos 23 potenciais candidatos do Partido Democrata.

Segundo a edição de hoje do jornal The Washington Post, Donald Trump despediu três analistas de pesquisas de opinião (Bree Lloyd, Mike Baselice e Adam Geller) que lhe procuraram demonstrar que ele estava em séria desvantagem em vários Estados fundamentais para a sua ambição de reeleição.

Segundo o jornal, Trump permitiu que mantivessem os seus empregos dois outros analistas (Tony Fabrizio e John McLaughlin), apesar de eles também terem apresentado sondagens que mostravam que o Democrata Joe Biden (ex-vice-presidente de Barack Obama e o candidato melhor posicionado para uma vitória em 2020, segundo a maioria dos estudos) está em vantagem em Estados como Iowa, Carolina do Norte, Ohio e Georgia (círculos que em muito contribuíram para a vitória de Trump em 2016).

De acordo com as informações hoje revelados pelos média norte-americanos, Trump terá ficado sobretudo preocupado com as sondagens da sua equipa que revelavam que Joe Biden tem 51% das intenções de voto, contra 41% de Trump, no Wisconsin, perdendo também por larga margem na Pensilvânia e na Flórida - todos eles Estados muito relevantes para garantir uma vitória em 2020.

Também a estação televisiva Fox News, considerada próxima do Presidente, revelou este fim-de-semana sondagens que mostravam Trump a poder perder contra vários possíveis candidatos Democratas.

Numa mensagem na sua conta pessoal da rede social digital Twitter, Donald Trump pediu hoje aos seus apoiantes para não acreditarem em qualquer sondagem que revele que ele aparece em atrás dos candidatos Democratas.

"Apenas as sondagens falsas mostram que estamos atrás", escreveu Trump, dizendo que ainda é muito cedo para andar a fazer contas a resultados eleitorais.

Numa entrevista à estação televisiva ABC, emitida este fim-de-semana, Trump disse que não havia sondagens que o mostravam a perder para candidatos Democratas.

Contudo, hoje, Brad Parscale, diretor de campanha da reeleição do Presidente norte-americano, confirmou a existência dessas sondagens negativas para Trump, mas acrescentou que elas se referem a respostas dadas por eleitores em março passado.

Segundo fontes próximas do Presidente citadas pelo The Washington Post, Donald Trump "está mais furioso por os resultados terem chegado ao conhecimento do público do que com os próprios resultados".

Lusa