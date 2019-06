Sismo de 6,8 no Japão com alerta de tsunami

O sismo foi sentido na região noroeste às 22:22 locais (14:22 em Lisboa), com epicentro a dez quilómetros de profundidade, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.



De momento não há informação sobre possíveis vítimas ou danos materiais.



O epicentro do sismo foi localizado no mar, próximo da costa noroeste do Japão e em frente ao limite das províncias de Niigata e Yamagata, com uma profundidade de dez quilómetros.



As autoridades emitiram o alerta de possível tsunami que pode atingir as regiões das prefeituras de Niigata, Yamagata e Ishikawa.



Segundo a cadeia de televisão pública NHK, a central nuclear de Kashiwazaki, em Niigata, possui sete reatores, contudo todos estavam desligados e nenhuma anormalidade foi relatada.



O Japão situa-se na junção de quatro placas tectónicas e é atingido todos os anos por cerca de 20% dos sismos violentos registados no planeta.



Os japoneses mantêm viva a memória do Tsunami de 11 de março de 2011 que, depois de um sismo de intensidade 9 ao largo do arquipélago, causou a morte de 18.500 pessoas e provocou o acidente nuclear de Fukushima.



