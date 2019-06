Trump substitui líder interino do Pentágono por novo interino

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta terça-feira a substituição do secretário interino da Defesa, Patrick Shanahan, por Mark Esper, até agora secretário do Exército e que também ficará apenas como interino.

Ao apontar Mark Esper como secretário interino de Defesa, Donald Trump continua a deixar o Pentágono sem um líder permanente, o que está a merecer reparos de algumas altas patentes das Forças Armadas norte-americanas, sobretudo numa altura em que os EUA enfrentam momentos de tensão no Médio Oriente.

Donald Trump usou a sua conta pessoal na rede social Twitter para agradecer a Shanahan o seu "excelente trabalho", dizendo que ele se retira para estar mais perto da família.

Shanahan tinha sido escolhido como secretário interino de Defesa, quando, em dezembro passado, Donald Trump aceitou o pedido de demissão de Jim Mattis, com quem tinha entrado em rota de colisão sobre as opções militares estratégicas do Pentágono.

A renúncia de Mattis causou alarme entre os aliados dos EUA, que lamentaram a saída do ex-general dos fuzileiros navais, mas agradou a Trump, que reconheceu as divergências e assumiu mesmo que tinha sido ele a demitir o secretário de Defesa.

Para o lugar de secretário interino da Defesa, sobe Mark Esper, em quem Donald Trump deposita a confiança de que "fará um trabalho fantástico".

Mark Esper ocupava o lugar de secretário do Exército desde 2017, depois de ter desempenhado profissionalmente funções de lóbi no Capitólio, desde 2015.

Anteriormente, Esper trabalhou na Câmara de Comércio dos Estados Unidos.

Lusa