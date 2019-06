Urso-polar faminto encontrado a centenas de quilómetros do habitat natural

Uma fémea de urso-polar apareceu na cidade russa de Norilsk, no norte da Sibéria. Desviou-se centenas de quilómetros do habitat natural no Ártico e ter-se-á perdido.

Estava faminta, tinha os pés cobertos de lama e apresentava-se visivelmente fraca e doente.

De acordo com os especialistas, este é o primeiro urso-polar avistado na cidade russa ao fim de mais de 40 anos.

O aquecimento global que tem provocado o degelo das calote polares pode ter levado estes animais a procurar comida em terra, colocando-os em contacto com pessoas e áreas habitadas.

Esta quarta-feira, os especialistas em vida selvagem devem chegar à cidade para avaliar a condição do animal.