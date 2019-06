Um urso-polar perdido no meio de uma cidade

A poluição e as alterações climáticas estão a gerar impacto a todos os níveis, incluindo na vida animal.

Por causa do degelo do Ártico, por exemplo, há cada vez mais ursos-polares em locais inesperados. No caso mais recente, um desses animais andou centenas de quilómetros e acabou numa cidade da Sibéria.