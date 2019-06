Incidente com drone provoca mais tensão entre EUA e Irão

Um drone norte-americano foi abatido quando sobrevoava o Estreito de Ormuz, no sul do Irão. Teerão garante que o aparelho violou o espaço aéreo do país. Mas os Estados Unidos sustentam que o drone estava a 34 km da costa iraniana.

O Presidente russo, Vladimir Putin, aconselhou contenção e lembrou que uma guerra entre os dois países seria uma catástrofe