Companhias aéreas evitam sobrevoar o Irão

As companhias aéreas KLM, British Airways, Malaysia Airlines e a australiana Qantas Airways anunciaram esta sexta-feira que vão evitar voar sobre o Irão.

O porta-voz da British Airways declarou que "a nossa equipa de segurança está constantemente em contacto com as autoridades à volta do mundo como parte da avaliação de risco das rotas em que operamos"

As empresas de aviação deicidiram alterar as rotas aéreas depois de a Administração de Aviação Federal dos Estados Unidos ter proibido as companhias americanas de entrarem em determinadas zonas do espaço aéreo iraniano.

Recorde-se que esta quinta-feira, um drone norte-americano foi abatido pelo governo do Irão.