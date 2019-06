Irão revela imagens sobre localização do drone norte-amerinano abatido

O ministro das Relações Exteriores do Irão revelou este sábado um mapa sobre a localização do drone norte-americano, abatido na quinta-feira passada.

Através do Twitter, Mohammad Zarif avançou com aquilo que diz serem as coordenadas exatas do aparelho.

O governante do Irão disse que as imagens provam que o drone dos Estados Unidos da América foi abatido em águas do território iraniano, ao contrário do que garante a administração norte-americana.

Na legenda dos mapas revelados este sábado, o ministro iraniano escreveu que não pode haver dúvidas sobre o local onde o drone foi abatido.