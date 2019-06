Colapso de tenda gigante na Índia faz pelo menos 14 mortos

Pelo menos 14 pessoas morreram e 50 ficaram feridas este domingo após o colapso de uma tenda gigante, durante uma cerimónia religiosa, no estado Rajastão, na Índia.

Através das redes sociais, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, mostrou-se solidário com as famílias das vítimas e desejou as rápidas melhoras dos feridos.

Os números de mortos e feridos são avançados pelos media locais, que adiantam que a tenda colapsou durante uma cerimónia Hindu.

De acordo com o Washington Post, que cita fontes do Governo indiano, a queda da tenda terá sido causada por uma "forte tempestade" e o incidente está agora a ser investigado pelas autoridades.

A tragédia aconteceu na vila de Barmer, a cerca de 800 quilómetros da capital indiana, Nova Deli.