Chuva em Portugal, onda de calor na Europa central, França preparada para bater recordes

Laurent Cipriani

Paris sob alerta 3 de 4 para o calor extremo

O alerta da meteorologia é para todo o país, com maior incidência a norte, incluindo a região de Paris.

Com os termómetros a baterem os 35.ºC esta 2.ª feira, está previsto que o calor continue a aumentar com o passar dos dias. Nos últimos dias da semana podem mesmo bater os recordes de junho, com temperaturas acima dos 40.ºC. E mesmo as noites serão anormalmente quentes, com várias regiões acima dos 20.C durante a madrugada.

900 “espaços frescos”

As grandes cidades serão as mais afetadas e, para prevenir situações mais graves, foi acionado um plano de emergência para o calor extremo.

Vai ser distribuída água às zonas de maior risco; as fontes e piscinas públicas estarão abertas e, mesmo durante a noite, haverá parques espaços públicos abertos nas cidades, criando 900 “espaços frescos” para a população.

A vaga de calor extremo afeta vários países como a Alemanha, Bélgica e Suíça, mas a França poderá ser a mais fustigada. Os especialistas temem que a vaga de calor ultrapasse os recordes de Junho e já se levanta a possibilidade de ultrapassar o máximo registado no país.

A última grande vaga de calor em França aconteceu em agosto de 2003 e matou 15.000 pessoas. Em apenas um mês, 3 picos de temperatura foram batidos, colocando o pico máximo de temperatura nos 44.ºC em França e que pode mesmo ser batido esta semana.

De onde vem tanto calor?

Um sistema que atravessa o Atlântico criou pressão atmosférica no centro da Europa e em especial à passagem por França arrastando o tempo quente do norte de África.

Espanha que também está a ser afetada pelo calor tem previstas temperaturas de 40.ª no centro e de 42.ºC nos vales dos rios Tejo e Ebro, Guadiana e Guadalquivir. Nas Canárias os termómetros não devem baixar dos 35.ºC.

Berlim – a capital da Alemanha, já a norte da Europa - deve registar 35.ºC e cidades como Hamburgo ou Frankfurt pode chegar aos 38.ºC.

Não muito longe, no Reino Unido o calor deve trazer tempestades. Isto enquanto Portugal, no extremo sul, arrancou a semana com chuva, que deve continuar até pelo menos meio da semana.