Governo autoriza abertura de 200 vagas para médicos poderem progredir

O Governo autorizou esta sexta-feira a abertura de 200 vagas para concursos de promoção para assistente graduado sénior, a categoria de topo da carreira médica, avançou à agência Lusa o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

O despacho foi publicado hoje e visa o gradual reequilíbrio da hierarquia interna da carreira médica e o alargamento da capacidade formativa do Serviço Nacional de Saúde.

Posteriormente, será publicado pelo Ministério da Saúde um despacho com a distribuição das vagas a preencher, por estabelecimento de saúde e especialidade.

Segundo o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, o despacho prevê um tempo máximo de dois meses para definir quais os hospitais e quais as especialidades médicas, sendo o procedimento concreto executado em cada um dos hospitais.

"A minha expetativa é que possamos até ao final de julho ter esse trabalho feito e publicado", disse Francisco Ramos.

O objetivo da medida é "os profissionais médicos poderem progredir na sua carreira e com isto robustecer as categorias mais seniores nos hospitais e melhorar as condições de formação pós-graduada médica", frisou.

"Além de responder às naturais expetativas das pessoas poderem progredir na carreira até ao topo, é importante para as condições para a formação pós-graduada, nomeadamente para os serviços terem as condições para isso", sustentou Francisco Ramos.

