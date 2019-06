Cerca de 250 migrantes foram detidos no México, depois das autoridades fazerem uma busca em hotéis no estado de Vera Cruz, na quinta-feira. Os detidos foram levados para o Instituto de Imigração Nacional do México.

O país está assim a cumprir o acordo assinado com os Estados Unidos para impedir que os migrantes atravessem ilegalmente a fronteira.

Em troca, Donald Trump concordou em suspender as tarifas alfandegárias impostas a bens mexicanos.