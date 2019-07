O último mês de Junho foi o mais quente na Europa desde que há registo, com a temperatura a chegar aos dois graus acima da média.

Países como a Alemanha, Itália, França e Espanha chegaram mesmo registrar valores entre 6 e 10 graus acima da média.

Estes valores deveram-se à onda de calor que atingiu a Europa nas últimas semanas, causada por uma massa de ar quente vinda do deserto do Saara, no norte de África.

2019 poderá ser um dos anos mais quentes de sempre