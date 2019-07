ONU pede fim imediato do retorno de migrantes à Líbia

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados pediu hoje o fim imediato do retorno de migrantes à Líbia, reagindo ao ataque aéreo que matou pelo menos 40 pessoas num centro para refugiados naquele país.



O porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Charley Yaxley, lembrou o aviso dado há dois meses sobre o perigo que os migrantes corriam ao estarem no centro de detenção de Tajoura, devido ao clima de violência em Tripoli.



Na altura, duas pessoas ficaram feridas após um ataque aéreo perto da instalações do centro.



Yaxley anunciou que a agência da ONU vai enviar equipas médicas para o local como resposta ao último ataque, esta madrugada, que matou pelo menos 40 pessoas.



A Europa está a treinar e a equipar a guarda costeira líbia, que interceta milhares de migrantes no mar Mediterrâneo e os leva para os centros de detenção do país, muitos com falta de alimentos e cuidados médicos.



O porta-voz do Ministério da Saúde líbio, Malek Merset, acrescentou que o ataque contra o centro de detenção de migrantes em Tajoura, a sul de Tripoli, que além das dezenas de mortes também provocou 80 feridos.





Com Lusa