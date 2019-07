Apanhar latas de alumínio é uma forma de reciclar e ganhar dinheiro no Brasil

O Brasil é o campeão mundial na reciclagem de latas de alumínio. Mas, o que parece ser um exemplo de defesa do ambiente, é sobretudo um reflexo da pobreza no país. Por causa do desemprego, milhares de brasileiros dedicam-se a apanhar e a vender lixo.