O milionário norte-americano Jeffrey Epstein foi acusado de criar uma rede para abusar de menores nas suas mansões, rede essa que funcionou entre 2002 e 2005, anunciou a Procuradoria federal do distrito sul de Nova Iorque.

William F. Sweeney, do FBI, disse esta segunda-feira que as raparigas eram recrutadas por funcionários do empresário e, algumas vezes, por outras vítimas de abuso.