Governo britânico reforça apoio a embaixador britânico

O Governo britânico reforçou o “pleno apoio” ao embaixador em Londres. A posição do executivo de Theresa May surge depois de Donald Trump ter declarado que o Governo norte-americano não voltaria a ter contactos do Kim Darroch.

O embaixador do Reino Unido na capital dos EUA considera Trump e respetiva administração "ineptos e excecionalmente disfuncionais", palavras utilizadas em documentos diplomáticos confidenciais, revelados no domingo pelo jornal The Mail.

No twitter, Trump atacou Darroch e a própria primeira-ministra, pela forma como lidou com o Brexit. Diz que Theresa May só fez trapalhadas mas que a boa notícia é que o Reino Unido terá em breve um novo chefe de Governo.