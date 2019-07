A nova arma dos manifestantes em Hong Kong

Depois dos guarda-chuvas, os manifestantes em Hong Kong servem-se agora de notas post-it para protestar contra a lei de extradição que tem motivado manifestações há mais de um mês.

As notas coloridas espalham-se por vários distritos de Hong Kong com mensagens, desejos e citações. As “Lennon Walls” (Muros Lennon, em português) surgem à semelhança do que aconteceu durante a “revolução dos guarda-chuvas", em 2014, quando um edifício do Governo foi coberto por post-its. O nome foi adotado do Muro Lennon, em Praga, onde a juventude checa expressa as suas opiniões políticas através de graffiti e letras de músicas dos Beatles.

O que se passa em Hong Kong?

Milhões de pessoas têm saído às ruas da cidade para protestar contra a lei de extradição, que autoriza a extradição de condenados em fuga para vários países com os quais o território não tem atualmente acordos, incluindo a China continental.